Яшин: чем больше Капризов играет, тем больше у него будет достижений

Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин прокомментировал достижение российским нападающим «Миннесота Уайлд» Кириллом Капризовым отметки в 100 набранных очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У Кирилла Капризова классный сезон. Я хочу пожелать ему удачи в следующих играх. Пускай он побольше забивает. Так что всего наилучшего. Как я оценю достижение 100 набранных очков в НХЛ? Чем больше он играет, тем больше у него будет достижений. Сравнивать Капризова с другими игроками смысла нет. Он классный хоккеист, наша суперзвезда, поэтому желаю ему удачи», — цитирует Яшина «Спорт-Экспресс».

В матче с «Монреаль Канадиэнс» (8:2) россиянин отдал две результативные передачи. Теперь на счету 24-летнего Капризова 44 гола и 56 передач в 92 матчах за карьеру.

Ранее Капризова признали второй звездой дня в НХЛ.