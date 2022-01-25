Капризова признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Во встрече регулярного чемпионата против «Монреаля» (8:2) российский форвард отметился двумя результативными передачами. Теперь в активе Капризова 100 очков (44 гола + 56 передач) в карьере в НХЛ.

Первой звездой дня признан нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук, отдавший пять голевых передач во встрече с «Сент-Луис Блюз» (7:1).

Третьей — форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. В матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б) он забросил одну шайбу. Этот гол стал нападающего 30-м в нынешнем сезоне НХЛ. Крайдер опередил Овечкина и вышел на единоличное первое место в списке снайперов.

Ранее Капризов повторил достижение Макдэвида в НХЛ.