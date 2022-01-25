Тарасова заявила, что понимает недовольство болельщиков из-за введения Fan ID

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о реакции футбольных фанатов на введение закона об электронном паспорте болельщика (Fan ID) в российском футболе.
Тарасова заявила, что понимает недовольство болельщиков из-за введения Fan ID
  • РИА Новости

«Я против введения Fan ID, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Активные болельщики ряда команд РПЛ, в частности «Спартака» и «Ростова», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с введением Fan ID.

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять электронные паспорта болельщика можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира — 2018 и Евро-2020, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге. 

Ранее Уткин заявил, что из солидарности с болельщиками не станет оформлять Fan ID.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить