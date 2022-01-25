Тарасова заявила, что понимает недовольство болельщиков из-за введения Fan ID

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о реакции футбольных фанатов на введение закона об электронном паспорте болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«Я против введения Fan ID, не нужен он. Действующая процедура нормальная. Понятно, почему болельщики недовольны», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Активные болельщики ряда команд РПЛ, в частности «Спартака» и «Ростова», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с введением Fan ID.

17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступит в силу 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять электронные паспорта болельщика можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира — 2018 и Евро-2020, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.

Ранее Уткин заявил, что из солидарности с болельщиками не станет оформлять Fan ID.