Уткин: из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID

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Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал свою позицию по поводу введения Fan ID (паспорта болельщика).
Уткин: из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID
  • globallookpress.com
  • © Alexander Wilf

«Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID. Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол — я буду, пока надо», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что когда потеряет такую возможность, то будет смотреть футбол по телевизору. Он добавил, что не понимает, зачем ему нужен Fan ID. 

«Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», — добавил Уткин.

Активные болельщики ряда команд РПЛ, в частности «Спартака» и «Ростова», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с введением Fan ID.

Ранее сообщалось, что Роналду может потерять часть зарплаты в «Манчестер Юнайтед».

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