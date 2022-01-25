Уткин: из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал свою позицию по поводу введения Fan ID (паспорта болельщика).

«Из солидарности с болельщиками я не стану оформлять Fan ID. Ничего не стану бойкотировать, пока можно купить билет и пойти на футбол — я буду, пока надо», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что когда потеряет такую возможность, то будет смотреть футбол по телевизору. Он добавил, что не понимает, зачем ему нужен Fan ID.

«Что ж, лишний повод наконец-то прокатиться в Севилью. Или в Барселону. Или в Лондон. Там не спрашивают просто», — добавил Уткин.

Активные болельщики ряда команд РПЛ, в частности «Спартака» и «Ростова», объявили о бойкоте матчей своих команд в связи с введением Fan ID.

Ранее сообщалось, что Роналду может потерять часть зарплаты в «Манчестер Юнайтед».