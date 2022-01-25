Синхронистка Ромашина заявила, что пока не завершала карьеру

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что продолжает тренировки и на данный момент является действующей спортсменкой.

«Пока что никаких новостей по моей карьере, тишина. Я нахожусь в отличной форме — как физической, так и моральной, потому ничего не исключаю. Периодически посещаю бассейн, так что я являюсь действующим спортсменом на данный момент», — приводит ТАСС слова Ромашиной.

На Олимпиаде в Токио россиянка завоевала две золотые медали, что позволило ей стать самой титулованной синхронисткой мира. Помимо семи олимпийских золотых медалей, на её счету также 21 победа на чемпионатах мира и 13 титулов чемпионки Европы.

Ранее Покровская предположила, что запреты усложнят жизнь украинским спортсменам на Олимпиаде.