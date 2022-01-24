Источник: «Лион» не смог удовлетворить аппетиты Азмуна по зарплате

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Французский «Лион» вышел из борьбы за трансфер форварда «Зенита» Сердара Азмуна из-за высоких зарплатных требований футболиста.
Источник: «Лион» не смог удовлетворить аппетиты Азмуна по зарплате
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Об этом сообщает Actufoot со ссылкой на L'Equipe. По информации источника, лишь два клуба были готовы удовлетворить запросы иранского форварда — «Байер» и «Милан».

27-летний иранский футболист заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Планируется, что Азмун перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт срок его контракта с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что Азмун сдал положительный тест на коронавирус.

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