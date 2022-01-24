Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирус

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Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус.
Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

О положительном тесте 27-летнего иранца сообщает Twitter-аккаунт Gol Bezan.

22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», чем нарушил медицинский протокол.

Ранее сообщалось, что «Байер» не будет выкупать Азмуна в зимнее трансферное окно.

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