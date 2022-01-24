Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирус
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
О положительном тесте 27-летнего иранца сообщает Twitter-аккаунт Gol Bezan.
22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», чем нарушил медицинский протокол.
Ранее сообщалось, что «Байер» не будет выкупать Азмуна в зимнее трансферное окно.