Gol Bezan: Азмун сдал положительный тест на коронавирус

Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус.

О положительном тесте 27-летнего иранца сообщает Twitter-аккаунт Gol Bezan.

22 января леверкузенский «Байер» объявил о переходе Азмуна на правах свободного агента по окончании сезона-2021/22. По информации СМИ, иранский форвард отправился на подписание контракта с немецким клубом, не предупредив об этом руководство и тренерский штаб «Зенита», чем нарушил медицинский протокол.

Ранее сообщалось, что «Байер» не будет выкупать Азмуна в зимнее трансферное окно.