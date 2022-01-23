Kicker: «Байер» не будет выкупать Азмуна в зимнее трансферное окно

Леверкузенский «Байер» не планирует выкупать контракт иранского форварда «Зенита» Сердара Азмуна во время зимнего трансферного окна.

Об этом сообщает Kicker. По информации источника, «Зенит» требует за 27-летнего футболиста около €10 млн, на что «Байер» не готов пойти. Для трансфера в зимнее трансферное окно «Зенит» должен был уступить Азмуна дешевле €5 млн.

В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с российским клубом истекает летом 2022 года. Футболист уже заключил предварительный контракт с «Байером».

Ранее сообщалось, что «Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером».