«Чемпионат»: «Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»
- © AP Photo/Dmitry Lovetsky
Нападающий сборной Ирана отправился в Германию на встречу с представителями «Байера», не предупредив об этом тренерский штаб. Теперь Азмуна ждёт приличный штраф, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.
Дело в том, что иранец нарушил медицинский протокол клуба из Санкт-Петербурга.
27-летний нападающий 22 января подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Азмун начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.