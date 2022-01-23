«Чемпионат»: «Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»

Руководство петербургского «Зенита» приняло решение оштрафовать форварда команды с берегов Невы Сердара Азмуна за подписание контракта с леверкузенским «Байером».

Нападающий сборной Ирана отправился в Германию на встречу с представителями «Байера», не предупредив об этом тренерский штаб. Теперь Азмуна ждёт приличный штраф, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Дело в том, что иранец нарушил медицинский протокол клуба из Санкт-Петербурга.

27-летний нападающий 22 января подписал контракт с «Байером» до 2027 года. Азмун начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун может перейти в «Байер» уже зимой.