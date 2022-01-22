Агент: Азмун может перейти в «Байер» уже зимой

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Антон Смирнов, агент вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунёва, сообщил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» до окончания сезона-2021/22.

«У меня есть информация о том, что вопрос по переходу Азмуна в «Байер» зимой со стороны немцев прорабатывается. Они хотят забрать иранца уже сейчас», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

По его мнению, «Зениту» нет никакого смысла держать в команде немотивированного форварда сборной Ирана.

Азмун начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. 27-летний нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал будущий трансфер Азмуна.

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