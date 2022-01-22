Боярский — об уходе Азмуна: «Зенит» может потерять чемпионство

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал будущий трансфер Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер».

«Жаль. Это огромная потеря. «Зенит» сделал ошибку. У нас могут быть проблемы. Мы, может, потеряем чемпионство», — цитирует Боярского «Спорт-Экспресс».

Форвард сборной Ирана начнёт выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. 27-летний нападающий подписал контракт с «Байером» до 2027 года.

В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч во всех турнирах и забил десять мячей. Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмун останется в «Зените» до конца сезона.