Победитель «Тур де Франс» — 2019 Берналь госпитализирован в результате ДТП

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Колумбийский велогонщик Эган Берналь попал в аварию в результате столкновения с автобусом.
Победитель «Тур де Франс» — 2019 Берналь госпитализирован в результате ДТП
  • AFP
  • © MIGUEL RIOPA

Велогонщик британской команды Ineos Grenadiers пострадал в столкновении с автобусом на шоссе. По информации Espectador Deportes, 25-летний велогонщик получил перелом бедра и, возможно, сломал коленную чашечку.

Берналь был госпитализирован в одну из местных больниц. В настоящий момент он находится в стабильном состоянии и проходит обследование.

Ранее сообщалось, что в Кировской области запустили сайт с маршрутами для велопрогулок.

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