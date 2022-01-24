Победитель «Тур де Франс» — 2019 Берналь госпитализирован в результате ДТП
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Велогонщик британской команды Ineos Grenadiers пострадал в столкновении с автобусом на шоссе. По информации Espectador Deportes, 25-летний велогонщик получил перелом бедра и, возможно, сломал коленную чашечку.
Берналь был госпитализирован в одну из местных больниц. В настоящий момент он находится в стабильном состоянии и проходит обследование.
Ранее сообщалось, что в Кировской области запустили сайт с маршрутами для велопрогулок.