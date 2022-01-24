Победитель «Тур де Франс» — 2019 Берналь госпитализирован в результате ДТП

Колумбийский велогонщик Эган Берналь попал в аварию в результате столкновения с автобусом.

Велогонщик британской команды Ineos Grenadiers пострадал в столкновении с автобусом на шоссе. По информации Espectador Deportes, 25-летний велогонщик получил перелом бедра и, возможно, сломал коленную чашечку.

Берналь был госпитализирован в одну из местных больниц. В настоящий момент он находится в стабильном состоянии и проходит обследование.

Ранее сообщалось, что в Кировской области запустили сайт с маршрутами для велопрогулок.