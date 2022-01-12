В Кировской области запустили сайт с маршрутами для велопрогулок

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В Кировской области запустили сайт с маршрутами велосипедных прогулок по региону.
В Кировской области запустили сайт с маршрутами для велопрогулок
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на областное правительство.

«В результате ограничений, вызванных пандемией коронавируса, многие люди вынуждены были отказаться от занятий спортом, поездок на море и стали выбирать велосипед как форму активного и познавательного досуга в регионе», — заявил министр спорта и молодёжной политики Кировской области Георгий Барминов.

По его словам, привлечение жителей к здоровому образу жизни через занятия велоспортом позволит сделать это направление более доступным и откроет новые интересные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют увеличить число прокатных электровелосипедов.

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