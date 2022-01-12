В Кировской области запустили сайт с маршрутами для велопрогулок

В Кировской области запустили сайт с маршрутами велосипедных прогулок по региону.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на областное правительство.

«В результате ограничений, вызванных пандемией коронавируса, многие люди вынуждены были отказаться от занятий спортом, поездок на море и стали выбирать велосипед как форму активного и познавательного досуга в регионе», — заявил министр спорта и молодёжной политики Кировской области Георгий Барминов.

По его словам, привлечение жителей к здоровому образу жизни через занятия велоспортом позволит сделать это направление более доступным и откроет новые интересные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют увеличить число прокатных электровелосипедов.