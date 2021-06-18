В Москве планируют увеличить число прокатных электровелосипедов

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Департамент транспорта российской столицы планирует увеличить количество прокатных электровелосипедов и соответствующих станций.
В Москве планируют увеличить число прокатных электровелосипедов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

В 2020 году в Москве для аренды были доступны 729 электровелосипедов на 26 станциях.

«В этом году по просьбам жителей мы планируем увеличить их количество, и к концу сезона в Москве будет 1229 электровелосипедов на 93 станциях... Уже этим летом пользователи велопроката смогут взять электровелосипеды в районах Отрадное, Алтуфьево, Перово, Измайлово, Кузьминки, Люблино, Кунцево и Крылатское», — говорится в официальном сообщении.

Новая информация о появлении станций в разных районах российской столицы будет появляться в приложении «Велобайк».

Также ранее в Москве подготовили новые правила работы сервисов проката электросамокатов. В городском Дептрансе полагают, что обновлённые правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма.

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