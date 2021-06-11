В Москве обновили правила работы сервисов проката электросамокатов

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В Москве подготовили новые правила работы сервисов проката электросамокатов, сообщает Департамент транспорта столицы.
В Москве обновили правила работы сервисов проката электросамокатов
  • Reuters

«Обновлённые правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В «Правилах полноценного использования городских велопарковок операторами сервисов аренды электросамокатов» отмечается, что «сдаваемые в аренду электросамокаты должны автоматически снижать максимальную скорость до 15 км/ч при нахождении на территории «медленных зон».

Ранее СК призвал ускорить работу над регламентацией использования электросамокатов. Правила их использования поменялись также в Новосибирске.

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