В Новосибирске договорились о новых мерах использования электросамокатов
- Reuters
Об этом сообщает kp.ru.
На улицах с интенсивным движением допускается ездить со скоростью не более 15 км/ч, на велодорожках — не более 20 км/ч.
Соглашение также прописывает, где нельзя устраивать стоянку для электросамокатов. К примеру, запрещено оставлять их в парках, на газонах, автопарковках, у входа в метро, в районе памятников культуры.
8 июня в Санкт-Петербурге было возбуждено новое уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате наезда на него электросамоката.
9 июня «Невские новости» сообщили, что сервисы по аренде электросамокатов приостановили свою работу в Петербурге.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в беседе с RT о необходимости регулирования передвижения на скоростных самокатах.