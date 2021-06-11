В Новосибирске договорились о новых мерах использования электросамокатов

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Мэрия Новосибирска подписала соглашение с одной из фирм проката электросамокатов. Из документа следует, что теперь такими транспортными средствами нельзя пользоваться в парках и скверах, за исключением велодорожек.
В Новосибирске договорились о новых мерах использования электросамокатов
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru.

На улицах с интенсивным движением допускается ездить со скоростью не более 15 км/ч, на велодорожках — не более 20 км/ч.

Соглашение также прописывает, где нельзя устраивать стоянку для электросамокатов. К примеру, запрещено оставлять их в парках, на газонах, автопарковках, у входа в метро, в районе памятников культуры.

8 июня в Санкт-Петербурге было возбуждено новое уголовное дело по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате наезда на него электросамоката.

9 июня «Невские новости» сообщили, что сервисы по аренде электросамокатов приостановили свою работу в Петербурге.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал в беседе с RT о необходимости регулирования передвижения на скоростных самокатах.

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