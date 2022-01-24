Смолов считает, что сборная России испугалась Хорватию в матче отбора на ЧМ-2022

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о поражении от Хорватии (0:1) в заключительном туре группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022.

«Думаю, что главным был психологический момент. К сожалению, тот факт, что ничья нас устраивала, сыграл с нами злую шутку. Где-то эта мысль помешала правильно настроиться. Мы проиграли ещё до матча, потому что испугались», — цитирует Смолова пресс-служба московского «Динамо».

Также нападающий рассказал, как поддержал защитника Фёдора Кудряшова, ставшего автором автогола в том матче.

«Конечно, после игры я подошёл к нему и обнял. Мы давно друг друга знаем. Он очень хороший парень и хороший игрок. Просто неудачное стечение обстоятельств. Я поддержал его и сказал: «Федя, перестань, пожалуйста, париться. Ты ни в коем случае не виноват, ты ничего не сделал. Не обращай внимания, никто тебя не винит. Всё окей, мы все вместе!» — рассказал Смолов.

Ранее Смолов объяснил, почему «Локомотив» стал играть хуже при новом тренере.