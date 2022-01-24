«Чемпионат»: клубы РПЛ хотят отменить еженедельное ПЦР-тестирование

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На ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС) клубы предложат внести правки, касающиеся сдачи еженедельных ПЦР-тестов для отчётности в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
«Чемпионат»: клубы РПЛ хотят отменить еженедельное ПЦР-тестирование
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Среди главных аргументов инициативной группы для изменения регламента — стоимость проведения еженедельных тестов, возможность заболеть уже после сдачи теста, неспособность клубов контролировать стерильность.

Также уточняется, что клубы хотели бы больше ориентироваться на QR-коды и вакцинацию, поставив футбол в одинаковые условия с другими отраслями развлекательной сферы.

Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусом Ахметов присоединился к ЦСКА.

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