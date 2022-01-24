Андрей Федун признался, что ничего не знает о введении Fan ID
- РИА Новости
«Я даже ничего не слышал о введении Fan ID. Совершенно не знаю, что это такое», — цитирует слова Андрея Федуна «Спорт-экспресс».
17 декабря Госдума России приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять электронные паспорта болельщика можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира — 2018 и Евро-2020, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.
Ранее Матыцин высказался о протестах футбольных болельщиков из-за введения Fan ID.