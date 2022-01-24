В «Интернасьонале» подтвердили желание сохранить Юри Алберто до лета

Президент «Интернасьонала» Алессандро Барселлос высказался о планах клуба относительно нападающего Юри Алберто, которым активно интересуется санкт-петербургский «Зенит».

«Нам поступило официальное предложение по Юри Алберто, которое мы оцениваем в настоящий момент. Это важное предложение, наш клуб рассмотрит его в ближайшие дни. Идея заключается в том, чтобы он не уходил из команды сейчас. Идея в том, что он останется здесь. Это уже было нашим планом, согласованным с игроком, персоналом и семьёй, что он, по крайней мере до июня, может быть с нами», — сказал Барселлос в интервью программе Bola nas Costas на Rádio Atlantida.

«Зенит» предложил €20 млн за 90% прав на Юри Алберто. «Интернасьоналу» принадлежат 75% прав на футболиста, потому бразильский клуб получит €15 млн, если примет это предложение.

Ранее в «Зените» отказались комментировать информацию о переходе Юри Алберто следующим летом.