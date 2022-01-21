В «Зените» отказались комментировать информацию о переходе Юри Алберто следующим летом

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о том, что клуб может подписать нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто в летнее трансферное окно.
В «Зените» отказались комментировать информацию о переходе Юри Алберто следующим летом
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«Мы не комментируем ход трансферной кампании, да и делать этого не будем. Когда процесс закончится — чем бы он ни закончился, — мы объявим. Юри Алберто перейдёт в «Зенит» летом? Пока нечего комментировать. Каким летом? Когда у них лето, у нас зима. Наберитесь терпения», — цитирует «Чемпионат» Медведева.

В прошлом сезоне Юри Альберто в составе «Интернасьонала» отыграл 55 матчей во всех турнирах и отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Азмун останется в «Зените» до конца сезона.

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