Россияне стартовали с пяти побед в первый день чемпионата мира по ММА

Завершился первый соревновательный день на чемпионате мира по смешанным единоборствам в Абу-Даби.

Как сообщает пресс-служба Союза MMA России, все отечественные спортсмены одержали победы.

Шахбан Гапизов с помощью болевого приёма «кимура» одолел в первом раунде англичанина Даниэля Бейнбриджа в весовой категории до 61,2 кг. В весе до 65,8 кг Курбан Зайнуков решением судей одолел словака Марека Меловарски. А Абдула Алиев нанёс поражение Кэмерону Клементсу из Северной Ирландии по решению арбитров (до 77,1 кг).

Среди юниоров в весе до 61,2 кг Асеф Чопуров по очкам одолел представителя Узбекистана Шокрукха Зиёдова, а в категории до 70,3 кг Максим Фукс взял верх над израильтянином Дор Бен Сасоном по решению судей.

Ранее глава Союза MMA России Радмир Габдуллин заявил, что национальная сборная будет выступать под нейтральным флагом на ЧМ по MMA.