Габдуллин заявил, что сборная России будет выступать под нейтральным флагом на ЧМ по MMA

Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, сможет ли национальная команда по смешанным единоборствам выступить под своим флагом на чемпионате мира в Абу-Даби.

«В декабре 2021 года в результате многолетних баталий IMMAF была удостоена статуса участника кодекса Всемирного антидопингового агентства. Исходя из четырёхлетнего запрета исполкома WADA, сборная России по ММА не станет исключением и не сможет выступить в Абу-Даби под национальным флагом. Его заменит адаптированный нейтральный флаг Союза ММА», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Чемпионат мира по MMA и мировое первенство среди юношей от 18 до 20 лет пройдут в Абу-Даби с 24 по 29 января.

Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.