Габдуллин заявил, что сборная России будет выступать под нейтральным флагом на ЧМ по MMA

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Глава Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, сможет ли национальная команда по смешанным единоборствам выступить под своим флагом на чемпионате мира в Абу-Даби.
Габдуллин заявил, что сборная России будет выступать под нейтральным флагом на ЧМ по MMA
  • РИА Новости

«В декабре 2021 года в результате многолетних баталий IMMAF была удостоена статуса участника кодекса Всемирного антидопингового агентства. Исходя из четырёхлетнего запрета исполкома WADA, сборная России по ММА не станет исключением и не сможет выступить в Абу-Даби под национальным флагом. Его заменит адаптированный нейтральный флаг Союза ММА», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Чемпионат мира по MMA и мировое первенство среди юношей от 18 до 20 лет пройдут в Абу-Даби с 24 по 29 января. 

Ранее сообщалось, что в 2022 году АСА проведёт 16 турниров с бонусным фондом в размере $1 млн.

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