В Севастополе построили физкультурно-оздоровительный комплекс

В Севастополе завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Сегодня мы вместе с президентом федерации самбо Сергеем Владимировичем Елисеевым подписали соглашение об участии Севастополя в проекте «Самбо в школу». Теперь у самбистов появится своё место в городе, которое, я надеюсь, будет выпускать будущих чемпионов страны и мира», — заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Со своей стороны, Сергей Елисеев отметил, что следующий этап проекта получил название «Самбо в вузы», чтобы дети, которые начали заниматься самбо в школах, могли продолжить тренировки в университетах.

На первом этаже нового здания находится тренажёрный зал, на втором — зал для борьбы. Тренироваться в зале могут до 30 человек.

В ноябре сообщалось, что строительство здания для центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено почти на 70%.