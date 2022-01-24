В Севастополе построили физкультурно-оздоровительный комплекс

Короткая ссылка
В Севастополе завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы.
В Севастополе построили физкультурно-оздоровительный комплекс
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

«Сегодня мы вместе с президентом федерации самбо Сергеем Владимировичем Елисеевым подписали соглашение об участии Севастополя в проекте «Самбо в школу». Теперь у самбистов появится своё место в городе, которое, я надеюсь, будет выпускать будущих чемпионов страны и мира», — заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Со своей стороны, Сергей Елисеев отметил, что следующий этап проекта получил название «Самбо в вузы», чтобы дети, которые начали заниматься самбо в школах, могли продолжить тренировки в университетах.

На первом этаже нового здания находится тренажёрный зал, на втором — зал для борьбы. Тренироваться в зале могут до 30 человек.

В ноябре сообщалось, что строительство здания для центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено почти на 70%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить