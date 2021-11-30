Строительство здания для центров самбо и бокса в «Лужниках» завершено почти на 70%

В Москве строительство здания для Международного центра самбо и центра бокса в «Лужниках» завершено почти на 70%, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Конструктив здания центров самбо и бокса полностью готов. В настоящее время завершается устройство кровли, идут фасадные работы, монтаж внутренних перегородок и устройство инженерных систем», — сказал он.

По словам заместителя мэра, общая готовность здания оценивается в 67%.

«Мы продолжаем работу по формированию в «Лужниках» современного спорткластера. Кроме уникальных центров самбо и бокса, на территории олимпийского комплекса ведётся строительство ещё двух крупных объектов — это теннисный центр и ледовый дворец «Кристалл», также продолжается реконструкция спортивного зала «Дружба», — отметил Бочкарёв.

Глава строительного комплекса также напомнил, что всего в ближайшие три года в Москве только за счёт городского бюджета планируется построить порядка 30 спортивных объектов.