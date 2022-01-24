В Молдавии высказались о возможном создании Открытой лиги пляжного футбола

Один из руководителей пляжного футбола в Молдавии Александр Голбан поделился мнением о возможном создании Открытой лиги пляжного футбола по аналогии с КХЛ.

«Для нас очень важно выйти на новый уровень. Я с уверенностью могу сказать: если наш представитель будет играть в лиге, которая сильнее нашего чемпионата, то это повысит уровень нашей национальной сборной. А для нас крайне важно, чтобы сборная Молдавии заявила о себе на международном уровне», — цитирует Голбана BSRussia.

Он отметил, что это поможет привлечь молодёжь и повысить интерес к спорту, а также возможное участие Молдавии в таком чемпионате поможет с точки зрения маркетинга и менеджмента.

«Тем более в такой лиге будут участвовать дружественные нам страны, а это может ещё больше укрепить наши взаимоотношения и связи... Может быть, создание новой лиги станет тем проектом, который даст нужный импульс для развития пляжного футбола как в России, так и в других странах. Интересно, кто станет участником этих соревнований, какой формат будет», — подчеркнул функционер.

Он также отметил, что для Молдавии важно, если представитель страны будет находиться в рабочей группе при создании лиги, а мнение их федерации будет учитываться.

«Было приятно осознавать, что с нами считаются, наше мнение учитывается. Я думаю что мы сможем также внести свой вклад и опыт при создании Открытой лиги пляжного футбола. В подобных проектах важно выработать правильную стратегию и пути её реализации, создать профессиональную рабочую группу, определить цели, задачи, бюджет и двигаться к достижению цели. В таком случае всё пойдёт по нужному пути. Но очень важно начать сильно. Сразу показать проект всему сообществу с самой лучшей стороны. И нужно делать такой продукт, который был бы независим от внешних факторов», — добавил Голбан.

Ранее вратарь сборной России по пляжному футболу признался, что его стали чаще узнавать после чемпионата мира.