Вратарь сборной России по пляжному футболу признался, что его стали чаще узнавать после ЧМ

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Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко рассказал о том, как изменилась популярность данного вида спорта в стране после проведения чемпионата мира — 2021 в Москве.
Вратарь сборной России по пляжному футболу признался, что его стали чаще узнавать после ЧМ
  • РИА Новости

«Люди точно стали чаще узнавать, особенно когда видят в экипировке сборной. Могут подойти и спросить: «А это же вы Денис Пархоменко»? Реагирую достаточно скромно, всё-таки больший вклад в эти победы внесли другие ребята, а я отметился лишь в одном моменте. Тогда интерес к нам был сумасшедший. Мог ехать домой в электричке, а люди подходили и просили автографы, фотографировались или же просто благодарили. Другой пример: садишься в такси, а водитель тебя узнаёт. Потом произошёл небольшой спад, но после завоевания сборной Межконтинентального кубка о нас снова заговорили. Очень приятно, что люди реально переживали за сборную и продолжают это делать. Обретение пляжным футболом такой популярности в стране — большое достижение. Наверное, о наших победах в 2021-м знают даже те, кто не видел ни одной игры команды», — сказал Пархоменко RT.

Сборная России по пляжному футболу в 2021 году выиграла чемпионат мира в Москве, а затем стала победителем Межконтинентального кубка, который проходил в Дубае.

Ранее Пархоменко заявил о желании поднять футволей на один уровень с пляжным волейболом.

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