Пархоменко: хотим поднять футволей на один уровень с пляжным волейболом

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко рассказал о шагах, направленных на популяризацию футволея в стране.

«Мы делаем первые серьёзные шаги по популяризации футволея, поскольку он в стране пока не является официальным видом. Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы зарегистрировать его. Другая заключается в привлечении внимания людей. Есть пляжный волейбол, о котором знают все. Хотим поднять футволей на такой же уровень. В этом плане организация Интерконтинентального кубка в Москве — огромный шаг. К нам приехали европейцы, которые остались в восторге от происходящего. Более того, во время игр и тренировок они сами подходили и давали какие-то советы. Люди хотят дать толчок развитию вида и получить новых достойных оппонентов», — сказал Пархоменко в беседе с RT.

На Интерконтинентальном кубке по футволею, который проходил с 11 по 12 декабря в ЦПВС «Лето» в Москве, Пархоменко вместе с Владиславом Смертиным дошли до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялся Интерконтинентальный кубок по футволею.