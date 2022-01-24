Агент Джуффрида сообщил, что Миранчук может остаться в «Аталанте»

Валерио Джуффрида, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в Италии, подтвердил, что его клиент может остаться в Бергамо.

До этого в прессе появилась информация, что Миранчук снова может быть нужен «Аталанте», так как у его конкурента Йосипа Иличича снова возникли психологические проблемы.

«Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема. Миранчук останется в клубе? Такая вероятность есть», — цитирует Джуффриду «РБ Спорт».

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.

Ранее итальянский журналист сообщил, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини наложил вето на продажу Миранчука.