Агент Джуффрида сообщил, что Миранчук может остаться в «Аталанте»
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До этого в прессе появилась информация, что Миранчук снова может быть нужен «Аталанте», так как у его конкурента Йосипа Иличича снова возникли психологические проблемы.
«Это правда, что у Иличича сейчас есть проблема. Миранчук останется в клубе? Такая вероятность есть», — цитирует Джуффриду «РБ Спорт».
26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее итальянский журналист сообщил, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини наложил вето на продажу Миранчука.