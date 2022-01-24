Радионова считает, что Щербакова борется с возрастными изменениями
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«Щербакова действительно боец. Понятно, что ей сейчас непросто, она борется с возрастными изменениями. Но надо отдать ей должное», — сказала Радионова в программе «Фетисов».
По словам фигуристки, на Щербаковой лежит большой груз ответственности, поскольку она действующая чемпионка мира.
17-летняя москвичка на ЧЕ-2022 завоевала серебряные медали.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно.