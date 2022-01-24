Радионова считает, что Щербакова борется с возрастными изменениями

Короткая ссылка
Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступление Анны Щербаковой на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.
Радионова считает, что Щербакова борется с возрастными изменениями
  • Gettyimages.ru

«Щербакова действительно боец. Понятно, что ей сейчас непросто, она борется с возрастными изменениями. Но надо отдать ей должное», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

По словам фигуристки, на Щербаковой лежит большой груз ответственности, поскольку она действующая чемпионка мира.

17-летняя москвичка на ЧЕ-2022 завоевала серебряные медали.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить