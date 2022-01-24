Радионова считает, что Щербакова борется с возрастными изменениями

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова оценила выступление Анны Щербаковой на чемпионате Европы 2022 года в Таллине.

«Щербакова действительно боец. Понятно, что ей сейчас непросто, она борется с возрастными изменениями. Но надо отдать ей должное», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

По словам фигуристки, на Щербаковой лежит большой груз ответственности, поскольку она действующая чемпионка мира.

17-летняя москвичка на ЧЕ-2022 завоевала серебряные медали.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы перед вылетом на Игры будут тестироваться на коронавирус ежедневно.