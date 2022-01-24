SportoweFakty: Польша подала протест на итог матча с Россией на ЧЕ по гандболу

Федерация гандбола Польши (ZPRP) подала в Европейскую гандбольную федерацию (EHF) официальный протест на результат матча основного раунда чемпионата Европы 2022 года среди мужских команд со сборной России.

«Мы написали письмо в EHF, обозначив несогласие с решением судей, и ждём реакцию», — цитирует главного тренера польской сборной Патрика Ромбеля SportoweFakty.wp.pl.

Матч между сборными России и Польши, который прошёл в Словакии, завершился вничью — 29:29.

Россияне сравняли счёт на последней секунде встречи. В ZPRP считают, что этот мяч был заброшен с нарушением.

Российская команда по итогам матча с поляками потеряла шансы на выход в плей-офф ЧЕ — 2022. Россияне не смогли одержать ни одной победы в основном раунде. Предыдущие две игры Россия проиграла.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Испании в матче ЧЕ по гандболу.