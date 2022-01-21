Россия проиграла Испании в матче мужского ЧЕ по гандболу

Мужская сборная России потерпела поражение от команды Испании в матче второго тура основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.

Игра второй группы, которая прошла в Братиславе, завершилась со счётом 26:25 в пользу команды с Пиренейского полуострова.

В составе сборной России лучшим стал Дмитрий Санталов, который записал на свой счёт шесть мячей.

Россия (два очка) занимает пятое место в группе. Испания (шесть очков) идёт на первой позиции.

Российская команда 23 января сыграет с польской сборной.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла первый матч на ЧЕ-2022 по гандболу.