Россия проиграла Испании в матче мужского ЧЕ по гандболу
- РИА Новости
Игра второй группы, которая прошла в Братиславе, завершилась со счётом 26:25 в пользу команды с Пиренейского полуострова.
В составе сборной России лучшим стал Дмитрий Санталов, который записал на свой счёт шесть мячей.
Россия (два очка) занимает пятое место в группе. Испания (шесть очков) идёт на первой позиции.
Российская команда 23 января сыграет с польской сборной.
Ранее сообщалось, что Россия проиграла первый матч на ЧЕ-2022 по гандболу.