Россия проиграла Испании в матче мужского ЧЕ по гандболу

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Мужская сборная России потерпела поражение от команды Испании в матче второго тура основного группового этапа чемпионата Европы по гандболу 2022 года.
Россия проиграла Испании в матче мужского ЧЕ по гандболу
  • РИА Новости

Игра второй группы, которая прошла в Братиславе, завершилась со счётом 26:25 в пользу команды с Пиренейского полуострова.

В составе сборной России лучшим стал Дмитрий Санталов, который записал на свой счёт шесть мячей.

Россия (два очка) занимает пятое место в группе. Испания (шесть очков) идёт на первой позиции.

Российская команда 23 января сыграет с польской сборной.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла первый матч на ЧЕ-2022 по гандболу.

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