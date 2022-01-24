Два ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
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Игра, которая прошла на льду «Роджерс-Арены», завершилась со счётом 3:1 в пользу американской команды.
В составе «Блюз» шайбы забросили Джастин Фолк (19-я минута), Брэйден Шенн (24-я) и Джордан Кайру (37-я). У «Кэнакс» отличился Таннер Пирсон (17-я).
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счёт две голевые передачи.
«Сент-Луис» (55 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (40) располагается на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что шайба Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.