Два ассиста Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал волевую победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Роджерс-Арены», завершилась со счётом 3:1 в пользу американской команды.

В составе «Блюз» шайбы забросили Джастин Фолк (19-я минута), Брэйден Шенн (24-я) и Джордан Кайру (37-я). У «Кэнакс» отличился Таннер Пирсон (17-я).

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счёт две голевые передачи.

«Сент-Луис» (55 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Ванкувер» (40) располагается на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что шайба Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ.