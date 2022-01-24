Шайба Зуба помогла «Оттаве» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» на своём льду потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Нейшнвайд-Арены», завершилась со счётом 2:1 в пользу канадского клуба.

В составе «Оттавы» шайбы забросили россиянин Артём Зуб (восьмая минута) и Тим Штюцле (37-я). У «Коламбуса» отличился Шон Курали (20-я).

«Оттава» (27 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (37) располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Сиэтл» обыграл «Флориду» в матче НХЛ.