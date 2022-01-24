«Сиэтл» обыграл «Флориду», Бобровский отразил 24 броска

«Флорида Пантерз» на выезде уступил «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Климат Пледж-Арены», завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из штата Вашингтон.

В составе «Сиэтла» шайбы забросили Маркус Юханссон (26-я минута), Янни Гурд (31-я), Колин Блэквелл (31-я), Мэйсон Эпплтон (41-я) и Калле Ярнкрок (60-я). У «Флориды» отличились Энтони Дюклер (пятая), Джонатан Юбердо (33-я) и Александр Барков (35-я).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 24 броска.

«Флорида» (61 очко) лидирует в Восточной конференции. «Сиэтл» (30) занимает 15-е место на Западе.

Ранее сообщалось, что передача Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ.