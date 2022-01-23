Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Виннипег Джетс».

Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джи-Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Пингвинз» забрасывали Каспери Каппанен и Джефф Картер. У гостей отличились Блейк Уилер и Кайл Конор. Решающий буллит в серии на счету Сидни Кросби.

Российский форвард хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что благодаря хет-трику Кросби «Питтсбург» обыграл «Коламбус».

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