Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ
Встреча, проходившая на «Пи-Пи-Джи-Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.
В составе «Пингвинз» забрасывали Каспери Каппанен и Джефф Картер. У гостей отличились Блейк Уилер и Кайл Конор. Решающий буллит в серии на счету Сидни Кросби.
Российский форвард хозяев Евгений Малкин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что благодаря хет-трику Кросби «Питтсбург» обыграл «Коламбус».