Дубль Абрахама помог «Роме» победить «Эмполи» в матче Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А римская «Рома» одержала выездную победу над «Эмполи».

Встреча, проходившая на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Дублем у «Ромы» отметился Тэмми Абрахам, также отличились Серджио Оливейра и Николо Дзаньоло. У «Эмполи» забивали Андреа Пинамонти и Недим Байрами.

«Рома» набрала 38 очков, она занимает шестое место в турнирной таблице. «Эмполи» идёт 12-м, набрав 29 очков.

Ранее «Фиорентина» и «Кальяри» сыграли вничью в матче Серии А.