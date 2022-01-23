Дубль Абрахама помог «Роме» победить «Эмполи» в матче Серии А
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Встреча, проходившая на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Дублем у «Ромы» отметился Тэмми Абрахам, также отличились Серджио Оливейра и Николо Дзаньоло. У «Эмполи» забивали Андреа Пинамонти и Недим Байрами.
«Рома» набрала 38 очков, она занимает шестое место в турнирной таблице. «Эмполи» идёт 12-м, набрав 29 очков.
Ранее «Фиорентина» и «Кальяри» сыграли вничью в матче Серии А.