«Монако» проиграл «Монпелье» в матче Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Элье Ваи и Стефи Мавидиди (дубль). У гостей забивали Виссам Бен-Йеддер и Вандерсон.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за повреждения.
«Монако» имеет 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 31 очко и идёт десятым.
Ранее «Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Монако» Изидора.