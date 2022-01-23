«Монако» проиграл «Монпелье» в матче Лиги 1

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В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде проиграл «Монпелье».
«Монако» проиграл «Монпелье» в матче Лиги 1
  • ©Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Встреча, проходившая на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Элье Ваи и Стефи Мавидиди (дубль). У гостей забивали Виссам Бен-Йеддер и Вандерсон.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за повреждения. 

«Монако» имеет 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 31 очко и идёт десятым.

Ранее «Локомотив» объявил о трансфере футболиста «Монако» Изидора.

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