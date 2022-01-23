Россия сыграла вничью с Польшей в матче мужского ЧЕ по гандболу

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Мужская сборная России и команда Польши не смогли выявить победителя в матче основного группового раунда чемпионата Европы 2022 года по гандболу.
Россия сыграла вничью с Польшей в матче мужского ЧЕ по гандболу
  • Legion-Media

Игра, которая прошла в Словакии, завершилась со счётом 29:29.

Россияне не смогли одержать ни одной победы в основном раунде. Предыдущие две игры Россия проиграла.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Испании в матче ЧЕ по гандболу.

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