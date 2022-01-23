Эдуард Латыпов высказался о серебре сборной России в эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Смешанные чувства сегодня — не справился со стрельбой. Силы были, чувствовал, что могу. Самочувствие было хорошее. Выложился на дистанции как мог», — заявил Латыпов в эфире канала «Матч ТВ».

27-летний уроженец Гродно признался, что пока полностью ещё не успел восстановиться после коронавируса.

Российские биатлонисты проиграли победителям эстафеты — сборной Норвегии — 1 минуту 57,2 секунды.

В составе российской команды в эстафете приняли участие Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Ранее Логинов признался, что ему сложно даются этапы КМ на высокогорье.