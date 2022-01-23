Серохвостов: добегал эстафету этапа КМ в Антхольце из последних сил

Россиянин Даниил Серохвостов прокомментировал свою часть эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«На последнем круге было тяжело. Меня немного приземлило, дало по мышцам. Заканчивается акклиматизация. Добегал из последних сих. Первый раз тут бегу. Здесь подход к стрельбищу тяжёлый. Работал аккуратно, чтобы не брать дополнительные круги», — заявил в эфире «Матч ТВ» Серохвостов.

Ранее Антон Бабиков прокомментировал ситуацию с потерей палки во время эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.