Серохвостов: добегал эстафету этапа КМ в Антхольце из последних сил

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Россиянин Даниил Серохвостов прокомментировал свою часть эстафетной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Серохвостов: добегал эстафету этапа КМ в Антхольце из последних сил
  • РИА Новости

«На последнем круге было тяжело. Меня немного приземлило, дало по мышцам. Заканчивается акклиматизация. Добегал из последних сих. Первый раз тут бегу. Здесь подход к стрельбищу тяжёлый. Работал аккуратно, чтобы не брать дополнительные круги», — заявил в эфире «Матч ТВ» Серохвостов.

Ранее Антон Бабиков прокомментировал ситуацию с потерей палки во время эстафеты на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

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