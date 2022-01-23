Иосифов считает, что добился сильного прогресса за полгода в «Вильярреале»

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Российский нападающий клуба элитного дивизиона чемпионата Испании по футболу «Вильярреал» Никита Иосифов поделился эмоциями от дебюта в Примере.
Иосифов считает, что добился сильного прогресса за полгода в «Вильярреале»
  • ©Alex Caparros/Getty Images

«В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере», — цитирует Иосифова «Спорт-Экспресс».

20-летний воспитанник московского «Локомотива» признался, что ощутил высокий уровень испанского чемпионата уже на первой тренировке с «Вильярреалом».

По словам футболиста, он довольно быстро адаптировался к высокому темпу тренировочных занятий.

Иосифов 22 января дебютировал за «Вильярреал» в матче 22-го тура Примеры против «Мальорки» (3:0).

Россиянин появился на поле за три минуты до окончания добавленного ко второму тайму времени. Он перешёл в «Вильярреал» летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что два гола в компенсированное время принесли «Атлетико» победу над «Валенсией».

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