Два гола в компенсированное время принесли «Атлетико» победу над «Валенсией»

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«Валенсия» в гостях не смогла удержать победный счёт в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу с мадридским «Атлетико».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 3:2 в пользу «Атлетико».

В составе «Валенсии» мячи забили Юнус Муса (25-я минута), Уго Дуро (44-я). У мадридской команды отличились Матеус (64-я), Анхель Корреа (91-я), Марио Эрмосо (93-я). Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл матч на скамейке запасных.

Главный арбитр матча показал футболистам 11 жёлтых карточек.

«Атлетико» (36 очков) занимает четвёртое место в Примере. «Валенсия» (29) идёт на девятой позиции.

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