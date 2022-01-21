Хави назвал тяжёлыми ударами для «Барселоны» поражения в Суперкубке и Кубке Испании
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«Два потерянных титула — это два тяжёлых удара. Мы должны продолжать бороться, другого выхода нет», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
При этом он подчеркнул, что ему не нравится слово «провал» в отношении прошедших матчей, но команда всё равно собирается вынести из этого урок.
«У нас осталось ещё две войны, которые мы будем вести до конца: Ла Лига и Лига Европы», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Барселона» в дополнительное время проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании.