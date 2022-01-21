Хави назвал тяжёлыми ударами для «Барселоны» поражения в Суперкубке и Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями после проигрыша «Атлетику» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

«Два потерянных титула — это два тяжёлых удара. Мы должны продолжать бороться, другого выхода нет», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

При этом он подчеркнул, что ему не нравится слово «провал» в отношении прошедших матчей, но команда всё равно собирается вынести из этого урок.

«У нас осталось ещё две войны, которые мы будем вести до конца: Ла Лига и Лига Европы», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в дополнительное время проиграла «Атлетику» и вылетела из Кубка Испании.