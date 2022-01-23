Нганну: Ган удивил тем, что продержался до конца боя

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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал победу над Сирилом Ганом.
Нганну: Ган удивил тем, что продержался до конца боя
  • ©Katelyn Mulcahy/Getty Images

«Я знал, что Ган — жёсткий соперник. Он провёл хороший бой, немного удивил тем, что продержался до конца. Всё, что мне нужно было делать, — это слушать тренеров о том, чтобы сохранять хладнокровие и не бегать за Ганом», — сказал Нганну после поединка.

По его словам, у него был сложный тренировочный лагерь, так как за три недели до боя он получил травмы мениска и крестообразной связки. При этом он отметил, что тренерам хорошо удалось подтянуть его навыки в борьбе.

«Что дальше? Как я и говорил — бокс всегда был тем, чем я хочу заниматься. Не хочу откладывать в долгий ящик идею с поединком по боксу», — добавил франко-камерунский боец.

Бой стал главным событием турнира UFC 270 в американском Анахайме и завершился единогласным решением судей в пользу 35-летнего действующего чемпиона — 48:47, 48:47, 49:46.

Для Нганну эта победа стала 17-й в карьере при трёх поражениях. Ган впервые проиграл в MMA, до этого он брал верх в десяти схватках подряд.

Ранее Ган выразил мнение, что подвёл многих людей, проиграв Нганну.

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