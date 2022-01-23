Ган считает, что подвёл многих людей поражением от Нганну

Французский боец смешанного стиля Сирил Ган прокомментировал своё поражение от чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Спасибо всем за поддержку, мне очень неудобно, что я подвёл всех. Поздравления Фрэнсису, я немного расстроен. Но с другой стороны, я только начал своё продвижение в этом спорте», — сказал Ган после поединка.

Бой стал главным событием турнира UFC 270 в американском Анахайме и завершился единогласным решением судей в пользу 35-летнего действующего чемпиона — 48:47, 48:47, 49:46.

Ранее сообщалось, что Нганну победил Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.