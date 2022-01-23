Игнатьев: мы не сходимся со Слуцким во многих аспектах

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Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев поделился мнением об игре под руководством главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Игнатьев: мы не сходимся со Слуцким во многих аспектах
  • ©ANP Sport
  • Legion-Media

«Он добился высоких результатов в нашем чемпионате. Хороший тренер, но такой же человек, как и любой другой, — с плюсами и минусами. Во многих аспектах мы с ним не сходимся. И футбольных, и человеческих. Так бывает, особенно в футболе. Абсолютно нормальная история», — сказал Игнатьев в эфире канала «Матч ТВ».

При этом он отметил, что в публичном поле никогда не предъявлял тренеру претензии, но мог выразить своё несогласие в личной беседе.

«Он развёрнуто отвечал. В этом плане ему в России мало равных. Может минут 20 подробно рассказывать, ещё и подкалывать в процессе. На самом деле очевидно, что я полностью потерялся в футболе «Рубина». Меня просто нет. Не знаю, тактика это или нет. В своей голове, когда я переезжал в Казань, то представлял всё совершенно по-другому. Это полезный опыт для меня и понимание, каким разным может быть футбол. Не всегда наши ожидания совпадают с реальностью», — заявил форвард.

23-летний Игнатьев перешёл в «Рубин» в 2020 году. В этом сезоне он провёл за команду десять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Игнатьев рассказал об инциденте в ночном клубе.

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