Футболист «Рубина» Игнатьев рассказал об инциденте в ночном клубе

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Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев рассказал об инциденте в свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска.
Футболист «Рубина» Игнатьев рассказал об инциденте в ночном клубе
  • РИА Новости

«Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своём зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки. Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает именно его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошёл, налил ему, и всё. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена», — сказал Игнатьев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

По словам спортсмена, он ничего подобного не делал, а просто стоял рядом. Охранники же начали его выводить из заведения, но футболист попросил их уточнить у бармена, действительно ли между ними возник конфликт.

«Они сбегали пару раз туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться обратно. Наш вечер продолжился, мы также спокойно отдыхали в своей комнате. Просто рассказываю, как было на самом деле. Но я был в шоке на утро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел», — добавил Игнатьев.

Он также опроверг информацию о том, что был сильно пьян в тот вечер. Кроме того, игрок считает, что вполне имеет право отметить день рождения.

В начале января в СМИ опубликовали видео, на котором охрана выводила 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где тот отмечал день рождения. 

Ранее сообщалось, что Игнатьев перейдёт в «Крылья Советов» на правах аренды.

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