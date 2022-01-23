Овечкин о своём втором голе в матче с «Оттавой»: думал, что шайба попала в перекладину 

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей второй шайбе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Оттава Сенаторз».

«Честно говоря, я думал, что шайба попала в перекладину, поэтому играл до свистка», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в Twitter.

Овечкин оформил дубль в минувшей игре и помог своей команде победить со счётом 3:2 (ОТ). В моменте со своим вторым голом Александр не сразу понял, что забил, так как шайба вылетела из ворот.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место по матчам с двумя и более голами в НХЛ за карьеру.