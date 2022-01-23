Овечкин вышел на чистое третье место по матчам с двумя и более голами в НХЛ за карьеру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое третье место по количеству матчей с двумя и более шайбами за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Оттава Сенаторз» (3:2 ОТ) Овечкин оформил дубль. Таким образом, Александру 155-й раз в карьере удалось забросить за матч не менее двух раз. По этому показателю он обогнал Марио Лемье (154).

Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (189), а второе место занимает Бретт Халл (158).

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 13 очков за карьеру в НХЛ.